屏東縣政府26日宣布，消防局代理局長李彬正真除升任為消防局長，原消防局秘書鄭建德升任副局長，職缺則由屏東消防局第一大隊長陳奕接任，人事命令自2月1日起生效。

去年明揚爆炸案後，原消防局長許美雪請辭獲准，李彬正暫代消防局長，縣府經尋覓合適人選後，由李彬正真除升任消防局長。53年次的李彬正，是中央警察大學53期消防系畢業，歷任屏東縣政府警察局消防隊分隊長、技士、組長，至屏東縣政府消防局大隊長、秘書、副局長，資歷完整。

李彬正升任局長後，消防局副局長一職由秘書鄭建德升任。鄭建德中央警察大學專修班第612期消防系、國立屏東科技大學土木工程學系碩士畢業，先後擔任屏東縣政府消防局大隊長、秘書。

消防局第一大隊長陳奕則升任秘書，陳奕中央警官學校66期消防系、國立屏東科技大學土木工程學系碩士畢業，歷任屏東縣政府消防局科員、技正、副大隊長、科長、大隊長。