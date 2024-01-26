中英德三聲道推介黃鶴樓 顏值文旅局長出任天門代市長。（上觀新聞）

大陸《天門日報》報導，湖北天門市19日召開市級領導幹部會議，省委組織部宣布決定：肖敏任中共天門市委委員、常委、副書記。天門市九屆人大常委會同日舉行第十七次會議，會議決定任命肖敏為天門市人民政府副市長，並決定其為代理市長。

赤焰新聞9日以〈高顏值局長擬任省直管市市長，精通兩門外語曾任政法委書記〉為，題報導了肖敏的事蹟，引發網友關注。

肖敏為湖北武漢人，2001年7月參加工作。外表文弱的她，曾先後擔任武漢市洪山區委常委、區政府黨組成員，洪山區委常委、統戰部部長；洪山區委常委、組織部部長；洪山區委副書記、政法委書記等職。2022年2月就任湖北省武漢市文化和旅遊局黨委書記、局長。

在就任武漢市文旅局長時，官方評價肖敏：組織觀念和大局意識強，年輕有活力，幹事有衝勁，工作認真負責，思路清晰，勇於克難攻堅，有較強的溝通協調能力。處事幹練，執行力強，相容性好。

肖敏當時表態說，她是土生土長武漢人，江城水土養育了她，家鄉文化浸潤了她。回首過往，從省直部門走向基層一線，從一名專業幹部逐步走向綜合管理崗位，深感個人成長來源於組織培養，得益於實踐歷練，植根於人民哺育，離不開領導關心和同事支持。特別是在基層的淬煉，使她更加堅定了人民立場，磨煉了工作韌勁，增強了鬥爭本領。

「這次提名我為市文化和旅遊局局長人選，是組織對我的信任和重托，更是鼓勵和鞭策，深感使命光榮、責任重大。我將在市委、市政府的領導和市人大的監督下，恪盡職守，勤勉擔當，不辜負組織的信任和人民的重托。」肖敏當時說。

在時任武漢市文旅局局長期間，肖敏曾用英語、德語無縫切換介紹武漢，並現場翻譯《黃鶴樓》、李白詩句，用德語邀請大家到武漢多走走多看看，到武漢遇知音。這段視訊一經發布，迅速在社交媒體上引起轟動，獲網友紛紛點讚。

公開資料顯示，天門市位於湖北省中南部，江漢平原北部，因境內西北有天門山而得名。1987年8月3日，大陸國務院批准撤銷天門縣，設立天門市（縣級），仍屬荊州地區管轄。1994年10月24日，經國務院批准，湖北省政府下發文件，決定天門市實行省轄直管。天門市為武漢都市圈、長江中游城市群成員，湖北省區域中心城市。是全國百強縣、中國投資潛力百強縣市、全國工業百強縣市、全國製造業百強縣市、全國營商環境百強縣市，2022年全市實現地區生產總值730.05億元人民幣。