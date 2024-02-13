大年初四國道交通疏導措施。（高公局提供／蔡亞樺台北傳真）

今（13）日是大年初四，收假北返車潮湧現，高速公路局上午9時30分資訊顯示，國道5號北上回堵長度雪隧4公里，各入口排隊至少1公里長，高公局指出今日是北返車潮的高峰期，預估國道交通量為133百萬車公里，預計國道下午車潮增加，恐塞到今日深夜至明日凌晨，提醒用路愈早出發愈好。

高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發，節省寶貴時間。

高公局指出，今日國道相關疏導措施，包括中午12時至深夜12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。

下午1時至晚間6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。