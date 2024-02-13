好天氣將持續到周四（15日）開工日，各地晴朗穩定，夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，氣溫偏低，白天陽光下迅速回溫；周五（16日）東北季風南下，迎風面降溫轉濕冷。氣象專家表示，下一波較強的冷空氣預計在下周後期影響，「強度頗強」，應持續觀察。

今天各地晴朗穩定，只有花東地區、恆春半島可能出現零星降雨，夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，高雄以北局部地區有10度以下低溫，尤其竹苗及台南局部地區更下探6度；白天各地高溫普遍在23到26度，南部近山區可達27、28度，日夜溫差大。

周五東北季風增強，北部天氣轉涼，白天高溫由前一天的27度降到18度，其他地區高溫也略降；桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，春節假期還有2天，依然晴朗穩定，但因輻射冷卻效應的關係，各地平原空曠、內陸近山區清晨依然寒冷，白天陽光照射增溫，日夜溫差達13度以上。下一波較強的冷空氣預計是下周後期，強度頗強，但先觀望。