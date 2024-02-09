氣象署針對12縣市發布低溫特報，時間將持續到明(10日)白天。(圖／氣象署)

春節連假開始，民眾除夕夜圍爐後，也都規劃好連假走春行程，但冷氣團攪局讓天氣充滿變數。中央氣象署今(9日)晚間也針對全台12縣市發布低溫特報，時間將持續到10日早晨，預估初二陽光將會露臉，但輻射冷卻影響，日夜溫差仍大，初四(13日)冷氣團減弱後，氣溫將回升，變得較穩定。

12縣市低溫特報，其中雙北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、金門圍橙色燈號，非常寒冷，有持續10度低溫機率，基隆、宜蘭、彰化與南投則是黃色燈號。

初四起回溫，陽光露臉。(圖／氣象署)

未來一周溫度變化。(圖／氣象署)

氣象署表示，到大年初三前，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大，預計台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，但由於華南雲帶走的比預期快，因此今天晚間開始天氣轉為乾冷型態，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署指出，大年初四起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，日夜溫差大。但到了下週四、下週五(15日、16日)水氣會再度增加，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。