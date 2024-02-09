男子與家人發生爭吵後離家失去音訊，警方在10小時後桃園的博愛路騎樓發現陳男。（圖／警方提供）

桃園1名陳姓男子昨（8）日下午14時許，因為陪妻子回娘家過年，過程中與妻子發生口角，竟負氣離家出走，陳妻因為聯繫不上丈夫，請求警方協助，警方在10小時後桃園的博愛路騎樓發現陳男，員警不斷以好言安慰，經過半小時的勸說，終於讓陳先生情緒回復平靜，跟員警回到所內與家人團聚。

警方表示，昨（8）日19時許，民眾林小姐至桃園警察分局埔子派出所報案求助，她表示中午14時許跟丈夫陳先生因為一些生活瑣事發生爭吵，丈夫極度氣憤離家後失去音訊，丈夫生長在南部對於桃園並不孰悉，本次全家北上是回娘家過年，丈夫離家時衣著單薄且未攜帶手機等物品，家人十分擔心四處尋找均未發現，於是向警方報案請求協助。

員警受理並調閱監視器，掌握陳先生離家後行走方向，隨即通報警網加強協尋，23時許副所長林子傑及警員賴煒忠在博愛路發現陳先生坐在騎樓，上前詢問時陳先生情緒仍十分激動，寒天中行走了近10小時加上未進食讓他虛弱到發抖，但員警勸其先回所內休息也被婉拒，員警勸導他小年夜是全家團圓聚餐的時刻，希望對其動之以情，但陳先生表示只想走走仍不想回家，員警勸導他妻子兒子冒著寒風焦急的在找尋找，希望他能為妻兒著想一下，林副所長也坐在陳先生身旁不斷好言安慰，經過半小時的勸說，終於讓陳先生情緒回復平靜，跟員警回到所內與家人團聚，雙方化解心結重歸於好。