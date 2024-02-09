一年一度的春節，重頭戲就是全家圍爐大口吃年菜，不過常見年菜幾乎都過油、重鹹又過量，很容易熱量爆表，丟了健康、肥胖找上身。為了避免年後陷入減重輪迴，以下10種高熱量年菜絕對要小心吃！

1、 筍絲蹄膀(1500g)：4103大卡

高油脂蹄膀經過醬油許久悶滷，重鹹又過油，鈉含量較高；製作成筍乾的筍絲，其鉀含量高。若6人分食，等於1人攝取約700大卡，高於1個便當的熱量，因此攝取量須斟酌。

2、 臘味油飯(1000g)：2607大卡

臘肉為了要好吃，製作時會加入不少肥肉，屬於高熱量食物；而製作油飯時會拌炒，因此油脂及熱量也都較高。

3、紅燒獅子頭(8顆800g)：2536大卡

製作獅子頭時，為了擁有絕佳口感，會肥瘦肉混合再油炸，不知不覺就將高油脂吃下肚。

4、佛跳牆(2480g)：2532大卡

佛跳牆用料豐富，其中包含油炸過的鳥蛋及芋頭，這些應避免多吃，且湯含有高普林，也要斟酌攝取。

5、東坡肉(550g)：2448大卡

東坡肉使用帶皮五花肉，100g的熱量就有368大卡，是豬肉熱量最高的部位，若再加上醬油、冰糖等食材燉煮，其熱量就由此可知，還是少吃為妙。

6、燉全雞湯(2500g)：1683大卡

雞皮含有油脂，且配料也會影響熱量多寡，還是須注意攝取量。

7、糖醋魚(750g)：1198大卡

吃魚很健康，但問題出在烹調方式。濃稠的酸甜糖醋醬令人上癮，但需要加入大量砂糖及太白粉勾芡，魚本身也要油炸過，熱量自然很可觀。

8、 港式蘿蔔糕(1000g)：1010大卡

其成分含有白蘿蔔、在來米、在來米粉、玉米澱粉、沙拉油、蝦米等等，屬於澱粉類食物，若再用油煎到表皮酥脆，吃4塊等同於1碗白飯，建議用蒸的方式並斟酌食用。

9、 烏魚子(200g)：800大卡

烏魚子油脂含量高，等同於中脂肉類的含量；且鹽分及膽固醇皆高，建議切成小片搭配蘋果、青蒜食用，可控制份量。

10、 豬肉水餃(10顆)：550大卡

過年怎能不吃「元寶」？一顆顆水餃飽滿好入口，但一顆熱量相當於1/4的白飯，因此很容易吃過量，下次入口前記得先算好數量喔！