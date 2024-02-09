春節對許多人來說，最傷腦筋的就是紅包到底要包多少，要包給誰。就有網友發文表示，粗估自己這次紅包要支出至少3.5萬，讓他很崩潰，大喊「這習俗該廢了」，引起討論。

網友在PTT八卦版發文「過年要包紅包應該廢止吧」，他說自己算了一下，今年的親人小孩和長輩紅包，就要包3.2萬出去，如果有去朋友家，包給朋友小孩，至少35K跑不掉，感嘆每次過年都大失血，這習俗是不是該廢止了，更抱怨自己小時候從沒這麼多人給紅包，根本不公平。

鄉民們也留言：「你可以不包啊，又沒強迫，感情好的會體諒」、「會因為紅包靠北的雞X人就直接斷一斷，還往來要幹嘛」、「哀，不熟小孩包200，還被嗆至少600，是哪來的行情價」、「廢除個鬼，又沒強迫你要包」、「你自己的問題，包紅包都可以溝通，不是白包，家裡沒小孩包最低或不包都可以」、「你也就是愛面子，別怪東怪西」、「宅在家包給父母就好，還要人教」、「可以離職啊，然後說失業了，會有一堆人反過來包給你」。

還有其他人幫忙出招，就是直接出國：「出國玩什麼煩惱都沒有」、「出國把35K花在自己身上不好嗎」、「一堆人早就學會出國避難了，就你還在乖乖包」。