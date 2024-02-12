今白天氣溫回升，入夜後輻射冷卻明顯，今天到初六（15日）的清晨氣溫偏低，中央氣象署發布低溫特報，今晚到明晨新竹、苗栗可能出現6度以下低溫，台南以北、宜蘭、花蓮及金門也有10度以下氣溫發生機率。氣象專家表示，周四（15日）東北季風增強，北台灣轉濕涼；更強的冷空氣要等到下周二（20日）左右，仍待觀察。

氣象專家吳聖宇在臉書發文表示，明後天轉為高壓迴流東南到偏南風，天氣仍穩定，東半部雲量增多，偶有零星降雨，西半部維持晴到多雲，要注意的是夜晚、清晨可能開始有霧氣或低雲發生。

氣象署提醒，今晚到初六的清晨輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，留意日夜溫差大。

氣象署發布低溫特報，今晚到明晨新竹、苗栗可能出現6度以下低溫，台南以北、宜蘭、花蓮及金門也有10度以下氣溫發生機率。（中央氣象署提供）

吳聖宇表示，周四晚間東北季風增強，影響至周五，預估北部、東北部及東部略受影響，降雨機率提高，溫度稍轉涼；下周末（17、18日）很快又轉為東南到偏南風，天氣穩定偏暖，真正要再有稍強一點的冷空氣南下，可能要等到20日左右，時間還久仍待觀察。