由於清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明（12）日北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，其中台中及南投局部地區有6度以下氣溫，嘉義以北及宜蘭低溫僅7到11度，白天後強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升。氣象署表示，周三（初五14日）前受輻射冷卻影響，夜間清晨仍寒，部分空曠地區有機會出現10度低溫。

氣象署分析未來天氣。（氣象署提供）

氣象署指出，明天水氣偏少，各地均為晴到多雲的天氣，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，台中、彰化沿海空曠地區及恆春半島易有較強陣風；溫度方面，清晨北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，其中台中及南投局部地區有6度以下氣溫，嘉義以北及宜蘭低溫僅7到11度，其他12到15度，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約20至23度，南部地區可達25度，西半部日夜溫差大。

氣象署預測台灣本島溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二至周四（初四13日至初六15日）各地為晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨，期間各地逐漸回暖，不過輻射冷卻影響，清晨氣溫偏低，部分空曠地區清晨下探10度，日夜溫差相當大。

氣象署分析離島未來溫度趨勢。（氣象署提供）

周五（初七16日）東北季風稍增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，北台灣天氣轉涼；周六（初八17日）東北季風減弱，東半部有局部短暫雨，中南部無影響，北台灣氣溫回升。