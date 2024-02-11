許多人妻在春節除夕時，可能會該如何為家人準備年菜而苦惱。一位今年首次在夫家過年的人妻透露，往年老公、婆婆都會到親戚家過節，今年首度加入她後，婆婆討論年菜時居然興奮的提議，「還是叫麥當勞？肯德基？披薩？你們年輕人不都吃那些嗎？」，讓她感到相當傻眼，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，今年60幾歲的婆婆想法相當前衛，三個人一起討論除夕夜團圓飯菜色時，婆婆竟然提議，「還是叫麥當勞？肯德基？披薩？你們年輕人不都吃那些嗎？」，讓自覺不傳統的原PO也相當傻眼，直呼沒想到有人過年會吃速食解決，最後原PO決定強制帶老公去買火鍋料，才避免了除夕夜的窘境。

原PO補充，另外婆婆在家門口貼春聯時，不像其他人用雙面膠好好的黏上去，而是僅用膠帶對準最上方的一個角貼上門，「『春』就這樣在門口飛啊飛，還貼歪斜的」，直到原PO看不下去重貼，才終於貼好春聯。原PO感嘆，其他媳婦多是無法適應夫家的傳統習俗，她卻是被夫家毫無傳統氣到笑。

對此，許多網友紛紛回應，「除夕想吃麥當勞不行嗎？」、「好好笑，婆婆感覺是很可愛的人欸」、「婆婆應該是覺得你們年輕人喜歡，所以想提一些你們會喜歡的順便嘗試看看，感覺婆婆知道妳要一起，也很期待跟年輕人一起過年，so cute～」、「除夕能吃麥當勞很爽啊，Why not？」、「很好啊，如果要傳統的妳可能要現場煮10菜一湯了」。