被問到過年忙什麼？亞果董事長侯佑霖大方公開春節行程，除了今年將在自家新開幕的台南亞果黃金會所「亞果薈」吃團圓飯，「出去玩的話，幾乎都在海上啦！不會塞車！」

「台南幫」第三代、今年54歲的侯佑霖，台南北門二重港人，他回憶兒時過年大家族團圓吃飯，「奶奶吳素娥(吳修齊的妹妹)會把姑姑、叔叔叫回家裡一起辦桌，除夕夜大家守年夜、放鞭炮，大年初一一早5點就去廟裡拜拜，再跟各個長輩拜年拿紅包，以前很有過年感覺！」

亞果與雲品聯手打造「亞果薈」，設有166席座位，包括5間包廂及96席開放式座位區，可一覽亞果遊艇碼頭風光，今年年夜飯侯佑霖一家就搶先當第一批客人。（圖／雲朗集團提供）

他印象很深，每年初二都要很早起，跟著爸媽回娘家，初三、初四爸爸就帶他和2個哥哥去阿里山、日月潭玩。另一個印象深刻的是，過年時廟宇旁都會有攤販市集，在那沒有賭博管制的年代，大家會小賭怡情，很是熱鬧。但快樂的時光總是特別短暫，從小調皮的他，「初五開始上班、上課後，也開始被打。」侯佑霖笑說。

現在的他，是多家公司老闆，除了亞果遊艇，還有燦星旅遊，以及萬通人力集團、泰萬通地產等多個投資事業。

侯佑霖的奶奶是台南幫第一代領導人吳修齊的妹妹吳素娥，三叔侯榮隆是前統一企業總經理。圖為侯佑霖兒時(第一排最右邊)，姑姑結婚時拍得全家福。（圖／侯佑霖提供）

亞果遊艇營運布局動力十足，先是去年12月取得台中港碼頭，1月再宣布獲得台北港投資權，緊接著2月2日台南安平港的亞果黃金會所開幕，與雲品國際聯手打造的餐飲品牌「亞果薈」也在2月9日除夕當天投入試營運。

侯佑霖大方分享今年過年行程，除夕會先到台南亞果公司整理辦公桌，之後碼頭走走、玩船釣魚，今年侯家除夕夜團圓飯就在自家餐廳「亞果薈」舉行，「過年幾乎都在台南遊艇碼頭，工作和放假差不多！」

二重港為台南幫台南紡織及統一企業兩大企業集團的原鄉，二重港仁安宮由台南紡織創辦人之一侯雨利等人新建，同時也是侯氏宗祠。（圖／翻攝自二重港仁安宮臉書）

初一早上，侯佑霖依慣例會跟爸爸侯慶輝拜祖先，結束後到廟裡吃午飯，下午到親友家走春聊天，晚上在家隨便吃、打麻將到半夜1、2點；由於侯佑霖的太太也是台南人，平常就往來頻繁，也省去了回娘家的習俗，初二一早，侯佑霖就陪著爸爸去打高爾夫；晚上跟國高中同學聚會、打麻將。

侯佑霖話匣子打開有問必答，過年麻將都打500、100元，輸贏大概1、2萬元，「沒關係啦！一年打一次而已，而且我們都打超慢，會坐不住。」據了解，牌友都是他的國中同學，包含他的死黨，周氏蝦捲二代接班人周志峰。

侯佑霖在家中排行老三，自認念書比不上兩位哥哥，也不喜歡待在大公司，畢業後進入父親創辦的外勞仲介公司萬通人力從業務員做起。圖左起為侯佑霖的爸爸、二哥、侯佑霖及大哥。（圖／侯佑霖提供）

篤信佛道教的侯佑霖，過年也經常在廟裡走動，他常出沒的有台南中西區廣慈院觀音寺及北門區二重港仁安宮，也是侯氏的家廟，另一間是有400年歷史、台南有名的安南區鹿耳門聖母廟，「玩船的，一定會拜媽祖廟！」

侯佑霖說，初三到初五，若天氣好，有時就會開船帶朋友出海玩，有年還開到南方四島，「如果過年有出去玩的話，幾乎都在海上啦！不會在陸地跑，比較不會塞車。」

他也提到，亞果已經拿下台中和台北碼頭開發的最優申請人，台中碼頭將在3月開始建設，預計年底完成；台北八里碼頭4月會建臨時會所，「亞果完整布局全台和澎湖5個碼頭，創造一條藍色公路。以後就可以開船一路從高雄北上玩到台中、台北！」

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