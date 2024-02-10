新的一年來臨，是家人歡聚、美食盡享的時刻，然而，對於長期患有糖尿病的朋友來說，如何在這個充滿美食的節慶中保持血糖穩定，成為一個不容忽視的挑戰。小港醫院新陳代謝科歐昱侖醫師就給出3點建議，包含「美食精選，享受低糖美味」、「動感迎新，活力滿滿」及「準時好習慣，藥物時間不遺漏」

62歲的林姓男子是糖尿病患者，平時能夠積極控制血糖，但在即將農曆新年之際，由於尾牙節慶聚餐增多，飲食控制變得相對困難。就在不久前，他前往醫院檢測，發現血糖和血脂都偏高，在回診時他與醫師討論該如何在過年期間享受美食，同時維持良好的血糖水平。

小港醫院新陳代謝科歐昱侖醫師建議，在新年期間，可以遵從3個關鍵，首先就是「美食精選，享受低糖美味」，農曆新年的桌上常擺滿各種美味佳餚，相當誘人，但對於糖尿病患者而言，謹慎選擇食物是至關重要的。避免攝取過多高糖、高脂、高熱量的食物，轉而選擇低糖、低脂、高纖的食品，有助於穩定血糖水平。例如，在選擇年菜或點心時，盡量選擇低糖或無糖的選項，並增加蔬菜、水果等食物的攝取，以保持均衡的飲食結構。

另外，適量的運動對於糖尿病患者的健康非常重要。在農曆新年期間，雖然節慶繁忙，但糖尿病患者不應忽視運動的重要性。可以考慮和家人一同進行戶外活動，如散步、遠足或進行輕度運動。這不僅有助於控制血糖，還能增進家人之間的感情。記得攜帶必要的藥物和監測血糖的工具，隨時注意血糖的變化。

最後要注意的就是節慶期間，由於活動增多，容易忘記按時使用藥物，這可能對血糖控制造成影響。因此，糖尿病患者應該按照醫師的指示，可以利用手機或鬧鐘設定提醒，確保不錯過每次用藥的時間。攜帶藥盒，方便隨身攜帶所需的藥物，確保在外出或外宿時也能準時用藥，維持良好的血糖控制。

農曆新年是一個充滿喜悅和美味的時刻，但對於糖尿病患者來說，保持良好的血糖控制至關重要，透過控制飲食、適量運動、按時用藥，糖尿病友們也可以在這個特別的時刻，同樣享受美食，並保持身體的健康。