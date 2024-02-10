年假何處去？新北市新莊老街百年老廟等你來，現在很多年輕人過年連續假期，除了回南部老家，很多年輕人都會留在北部過年，老人說過一府二鹿三艋舺，其實老一輩的都知道以前三是新莊，因為大漢溪河床泥沙淤積後，才退到艋舺來發展。

而來過新莊的民眾都知道，新莊老街有間2百多年的老廟，沒錯！就是新莊慈祐宮，新莊人所傳說的，慈祐宮於康熙25年（1686年）開闢之初，先建小廟加以崇祀，後續慢慢增建才有現在的規模，而媽祖廟前的利濟街，以前就是個港口，後來才演變成菜市場。

新莊老街除了慈祐宮，還有間年代相仿的武聖廟，不用懷疑，這間廟內就是拜關老爺的，就是手拿青龍偃月刀的關聖帝君二哥關雲長，這間武聖廟可是傳說中台北盆地最早的關帝廟，而慈祐宮到關帝廟之間的新莊街，就是以前新莊最繁榮的街道，沿路還可看到一些老式建築。

新莊武聖廟。（翻攝武聖廟臉書）

民眾到武聖廟一定會有個疑問，一般廟宇大門口都會有門神，但是武聖廟卻沒有，主要是為表達對關聖帝君武藝高強之崇敬，前殿（三川殿）大門上不畫門神，而以108顆門釘代替，象徵三十六天罡、七十二地煞，而正月15元宵節時，廟前廣場會舉辦「轟炮臺」活動，參加者須戴安全帽、自備炮竹，向懸吊在十餘公尺高、挖有圓孔的鐵筒內猛力丟擲，最先投進洞內者獲勝，另於廟前進行「平安橋」儀式，讓信眾鑽轎腳，在一年年初祈求化解災厄迎來福氣。

當然新莊老街不只有這兩間大廟，在中正路上還有傳說中官將首的發源地，新莊地藏庵（新莊大眾廟），很多民眾有物品遺失，需要找回失物，都會來此拜拜祈求，不只是民眾，警察有破不了的奇案，也會到廟裡拜拜祈求早日破案，可說是新莊傳奇廟宇之一。

但因時代的變遷，新莊老街曾一度蕭條，遭夾娃娃機台入侵，但在這一年，新莊區公所的努力之下，多次舉辦老街活動，人潮已經開始慢慢回籠，民眾如果過年不知道要去哪裡，歡迎來到新莊走走，到各大廟宇拜拜祈福。