很多北部年輕人，過年都沒有回中南部，都留在北部過年，身為年輕人的新北市議員翁震州帶您來新莊祈福好過年。

新北市議員翁震州受訪時表示，現在的年輕人基本上都在北部過年了，而新莊因為發展的好，很多地方提供給大家，在年假期間有地方可以出遊，也可以到新莊老街拜拜祈福，而推薦的路線可以先到大公園讓小孩放電，親水步道散步，彩繪巷拍照留念，影市中心看酷斯拉，新莊廟街拜拜祈福，地方多到讓你想像不到。

新北市議員翁震州接紹您過年何處去。（黃仲瑜攝）

翁議員表示，新莊區的頭前運動公園於2022年完工開放，是當地一座大型森林系公園，適合小朋友與青少年能盡情享受舒適的共融式遊戲空間。前往中泰里迷你彩繪巷，可以選擇從頭前運動公園直接步行，約25分鐘抵達，也可以回幸福站借YouBike，騎10分鐘抵達中泰里迷你彩繪巷，中途會經過中港大排親水步道。中港大排以水為概念，總共有15個區，跨越七座橋，可愛的樂高、水果水上步道更是新奇有趣。

距離中港大排親水步道不遠處，中泰里迷你彩繪巷是一條非常迷你的小巷弄，中泰里迷你彩繪巷原本只是建築物之間的防火巷，2016年繪上童趣可愛的圖案後，為老舊平凡的老社區注入不少新活力，吸引各年齡層的民眾到此一遊。

新莊路一帶被稱為「新莊廟街」，擁有豐富的古蹟和廟宇，形成了一條短短600公尺的歷史之路。這片地區有多座廟宇被列為國家級的古蹟，其中包括二級古蹟的廣福宮，以及三級古蹟的武聖廟和慈祐宮。不僅如此，許多充滿歷史典故的巷弄也隱藏在其中，如「戲館巷」、「挑水巷」、「米市巷」等，每條巷弄都有其獨特的故事。

慈祐宮（新北市新莊區新莊路218號）

主祀神明：天上聖母～媽祖

慈祐宮是新莊最古老的寺廟，相傳創建於康熙二十五年(西元1686年)，民國七十四年，列入第三級古蹟。

宮內生動活現的雕龍畫棟，塑造精巧細膩的鳳鳥花木、故事人像及前殿神社龍雕工等，為極具藝術價值的古蹟，並保有乾隆、嘉慶以下口匾、古碑、木刻楹聯等文物甚多，歷史價值極高，值得細細欣賞。

武聖廟（新北市新莊區新莊路340號）

新莊武聖廟是北部地區最早的「關帝廟」，當地人稱為「關帝君廟」，武聖廟主祀關聖帝君之外，還有玉皇大帝、三官大帝、玄天上帝、文昌帝君、五路財神、註生娘娘、先賢等等。完成祈禱後，可以遊覽新莊廟街，欣賞古老廟宇的建築和感受濃厚的宗教氛圍，品嘗新莊大拜拜必備的鹹光餅。晚上，新莊也變身為美食夜市，提供各種當地經典小吃，是一個放鬆身心、品味美食的好去處。這樣的行程不僅能夠在祈禱中獲得寧靜，還能在夜市中感受到新莊的熱鬧和美味。

新月橋：新月橋距離新莊老街僅有5分鐘的步行時間，橋上寬廣的行人徒步區，讓人享受優美的河濱美景和公共藝術作品《Nice兔meet you》，夜晚則有絢麗的燈光秀，是一個賞夜景的好去處。

翁議員表示，這是一個結合傳統祈福、文化探訪和美食品味的多元行程，新莊廟街不僅有歷史悠久的廟宇，還保存了許多具有濃厚古早味的小巷道。在這條街上，你可以品嘗到鹹光餅、金牌鳳梨酥的老順香餅店等傳承數代的老店，這些店家都是品味古早美食的絕佳選擇，如果你想要體驗「古早味」，新莊廟街絕對是一個不可錯過的好去處。