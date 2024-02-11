今天大年初二，中央氣象署台北測站今晨5時出現9.9度低溫，前中央氣象局長鄭明典表示，寒流達標！氣象達人彭啟明也指出，輻射冷卻很頑皮，一下變寒流了。

鄭明典今早在臉書發文，寒流達標，這是因為清晨輻射冷卻發威，低溫顯著，但日出後也會很快增溫，所以預報上會強調「日夜溫差大」，並PO出全台清晨低溫分布圖，台北下探9.9度，桃竹11度左右，北台灣及宜蘭急凍一片白，只有8～11度，中南部也降到13～15度。

同時，彭啟明今早在臉書也說，輻射冷卻很頑皮，一下變寒流了。

氣象署表示，今晨台北測站短暫出現10度以下低溫，但不會升級成寒流，這是輻射冷卻效應明顯導致，白天太陽出來後氣溫會明顯回升，因此還是以強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響來描述。今天白天北部及宜花高溫有17至19度，其他地區可以來到20到25度，西半部日夜溫差大，留意溫度變化、注意保暖。天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。