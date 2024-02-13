過年除了大魚大肉，零食也是必配品，有網友分享好市多一款「南棗核桃糕」，他趁過年前特價時補貨，不少吃過的網友也大推，表示每年過年都有買，「會一口接一口，已經回購N次了」，還有網友說本來想留在除夕夜吃，結果買回家當天就吃光了。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文分享，他過年前到賣場採買，發現一款南棗核桃糕在特價，立刻放進購物車。原PO大推這款零食「軟軟、甜甜的」，通常都在追劇時吃，最多吃5塊就差不多了。

許多吃過的網友也讚好吃，「會一口接一口」、「最不踩雷的甜食」、「爆好吃」、「超好吃的，買回家公公搶食，早知道多買幾包」、「不知道回購幾包了」、「本來想留到除夕守夜吃，結果買回家當天就吃光了」、「今年買來送禮，非常適合。」

不過也有網友覺得太甜「喜歡吃，但是太甜，若能減糖更好」、「太甜、有點黏牙，南棗味較淡。」