台灣上百名旅客參加越南富國島旅遊團慘遭丟包，年代旅遊總經理林大鈞今（12）日下午召開記者會，表示與越南WINNER旅行社已達成協議，目前在聯絡當地導遊與司機，協助團客繼續行程及後續返台事宜，強調整起事件是與越南地接有溝通、認知差異導致，對造成團客不便道歉。

林大鈞表示，2/9、2/10出團約800人，共4架包機，因人數眾多與4家越南地接合作，出發前曾與地接協議，回團12天後結清款項，後續因為認知差異，導致WINNER旅行社擔心收不到款項，發布聲明並向旅客收款，今日經雙方協議確認2/26結清，後續將盡速恢復行程，讓旅客順利返台。

林大鈞指出，目前掌握到有16名旅客先行回台，後續將與之聯繫，相關衍生費用年代旅遊全權負責，原定14日出發卻無法成團的旅客，開工後也將做後續賠償及處置。至於財務問題的質疑，林大鈞澄清是誤會，所謂團費支付細節有採出團結、月結或周結制，年代旅遊沒有積欠款項，強調公司財務沒有問題。

林大鈞也在記者會中致電WINNER旅行社負責人唐凱，唐凱表示，當地大約90位團客額外支付720美元，已經刷卡的客人，費用將由年代旅遊負責處理。