今爆出台灣旅客向年代旅行社買越南富國島行程，到當地第2天就被丟包，引起軒然大波，知名配音員許伯琴今分享，從富國島回來的時候，在機場巧遇被丟包的台灣旅客，明明發生被丟包的慘劇，但一家人還是有說有笑，大人仍很有耐心的陪孩子打鬧，展現出超高情商，令網友深深佩服。

知名配音員許伯琴今在臉書粉專《我們家的睡前故事 》上分享，她和家人一起去越南旅遊，回程在機場巧遇10幾位台灣遊客，感覺是大家族一起出遊，大人和小孩看起來都很開心。在排隊入關時，其中一位爸爸轉身詢問「你們是跟哪家旅行團？怎麼也搭這麼早的飛機？」

許伯琴表示，她和家人這次去越南是自由行，怎料對方聽了卻羨慕直呼「自由行好玩嗎？方便嗎？」她立刻回應說「很方便，而且富國島的計程車超級便宜，不過跟團也很好呀！可以去更多地方玩吧？」結果那位爸爸卻說「沒有耶！我們被旅行社丟包了。」讓她非常驚訝。

許伯琴指出，後來她大概聽出了一點端倪，似乎有間台灣的旅行社，收了每人6萬的團費，但卻沒把錢給當地業者，旅客抵達富國島，第一餐是吃路邊攤的河粉，而且只有大人有餐，小朋友沒有；第二餐吃麵包等冷食；之後越來越奇怪，到最後當地導遊竟要求每位旅客需補繳700元美金（約台幣21970元）才能繼續第3天的行程，結果參團的旅客覺得不妥，隔天一早就衝機場買回台的機票。

許伯琴表示，那位爸爸笑瞇瞇地說「現在錢已經不是問題，先逃回台灣，有什麼事再慢慢處理就好。」然後就陪著孩子打鬧，並表示「只要一家人在一起，不管在哪裡就是過好年。」超高情商讓人佩服，未來一定能教出隨機應變、臨危不亂的孩子。

貼文引起網友討論，吸引5千多人狂讚，「很棒的情商，我要學習，這樣自己快樂，周遭的人也快樂」、「只要跟對的人出遊，當下所有的問題都是很好處理」、「EQ很高的家族」、「這家人的應變能力好強，發生這樣慘劇還能活在當下，太讓人佩服」。