台語歌手楊哲大年初二（11日）在台南發生自撞車禍，導致嚴重火燒車，雖然第一時間逃出車外，不過踹開玻璃逃生時，仍造成腳部擦傷，他稍早透過社群發文報平安，希望所有人不用過度擔憂。

楊哲大年初二開車趕往台南關廟演唱活動途中，為了閃避路上流浪狗，導致車輛撞到路邊石柱後，整輛車翻覆到一旁農田裡，在路人提醒之下，趕緊用腳踹破車子擋風玻璃逃生，沒想到車子隨即起火燃燒，好在無遭到波及，僅因踹破擋風玻璃時，導致腳部有些擦傷，雖然遭逢車禍意外，不過當晚演出工作仍一切照常，可以說是十分敬業。

面對來自各界關心，楊哲稍早附上手比愛心手勢的照片，發文向眾人報平安：「昨天真的有驚無險，感謝大家對楊哲的關心，讓大家擔心了，目前楊哲人平安無事，只是有點皮肉之傷而已，真的是平常有燒金有保佑，謝謝神明庇佑」，雖然死裡逃生，但從字句中仍看出依然心有餘悸。

對此，網友紛紛獻上關心：「好人一生平安，平安就是福」、「人平安就好，祝你年年好運」、「讓歌迷們擔心一下，還好人沒事，祝福在龍年行大運」、「希望你平平安安過新年，新春期間，化險為夷，有驚無險，平安喜樂」、「平安就好看到訊息，褔報就是緊要關頭能用到，沒事就好」、「人平安就是最大的幸福」。