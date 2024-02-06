長達7天的農曆春節假期即將到來，台南市政府警察局交通警察大隊表示，因應車流時段，將於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場規畫交通疏導勤務。（交大提供／洪榮志台南傳真）

長達7天的農曆春節假期即將到來，今年適逢台南400及2024台灣燈會，台南市政府警察局交通警察大隊根據往年的經驗，綜合盤點全市交通狀況後，6日公布春節期間返鄉、祭祀、出遊、賦歸等4大車潮的尖峰時段及易塞車路段，提醒民眾注意避開車流尖峰。

交大指出，返鄉車潮預估從7日（連假前1日）的下午5點下班尖峰起至8日晚間，屆時國道1號仁德、大灣及永康交流道周邊道路的交通量將激增。

祭祀車潮預估9日（除夕）下午2點至5點，南區富貴南山周邊西門路及中華南路會有車流湧現情形；另10日（初一）據民間傳統各地廟宇都有「搶頭香」習俗，預估鹿耳門天后宮、大天后宮、安平開台天后宮、祀典武廟、天壇、北區玉皇宮、南鯤鯓代天府等香火鼎盛的廟宇，將有周邊停車不易及車潮湧現現象。

出遊車潮預估從10日（初一）至14日（初五）每天下午1點以前，台86快速道路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，以及各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路），將出現較多前往國道的車流；至於觀光地區預估每天下午2點起，安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流。

交大認為，因應傳統「回娘家」習俗，預估10日（初一）下午起，回娘家的車流將陸續湧現至11日（初二）；12日（初三）至13日（初四）則為大量出遊車流的尖峰期。

至於賦歸潮則因民眾普遍有避開假期最後一天車潮及提前返回工作崗位的預期心理，研判春節最大北上車流應出現在13日（初四），該期間的車潮上午將集中於各觀光景點、下午集中於各交流道周邊道路，預估下午4點起各高速公路交流道周邊道路，包括：國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路，永康交流道周邊中正北路及中正南路，大灣交流道周邊復興路及太子路等，將有車流較多情形。

此外，在高速公路管制部分，國道1號仁德交流道北向入口將於12日（初三）至14日（初五）的每天中午12點至晚間9點封閉，提醒駕駛改道高速一街前往大灣交流道，或右轉崑大路銜接永大路前往永康交流道；國道1號下營系統交流道、新營交流道，以及國道3號官田系統交流道、烏山頭交流道、柳營交流道及白河交流道北向入口，12日（初三）至13日（初四）每天下午1點至6點將實施高乘載管制，除身心障礙、孕婦及計程車等特殊狀況外，不足3人的小型車將無法通行。

交大還說，2024台灣燈會安平燈區自3日啟燈後，林默娘公園周邊安億路（含安億橋）、慶平路、光州路、運河路等路段已畫設行人徒步區，市府也規畫多條免費接駁車路線，駕駛朋友可以將愛車停放於市府、觀夕平台及清水路停車場，再搭乘免費接駁公車進場，或搭火車至台南車站後，再轉乘免費接駁公車至會場，請大家多加利用公共運輸工具。

交大強調，為確保轄區各道路交通順暢，警方因應車流時段，於轄內各重要幹道、交流道、觀光景點及賣場規畫交通疏導勤務，以維護交通秩序，同時也與高公局南區交控中心、公路局及市府交通局大台南智慧交通中心等單位建立橫向聯繫，加強警廣路況推播，並視狀況適時啟動交通快暢機制，提醒長途行駛高速公路的駕駛朋友，除避開車流尖峰時段外，也可行駛台61線快速公路替代行駛國道1號或3號，悠閒享受西部海岸線的美景。