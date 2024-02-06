台北自來水事業處喜迎金龍年，推出自來水園區春節活動，連假7天中只有除夕當天休園一天，其他日皆正常營業，園區內河津櫻、吉野櫻與八重櫻接續綻開，還有巴洛克式百年古蹟、觀音山蓄水池秘境等待遊客前來探尋，此外10日至14日春節期間，凡購票入園即贈精美小禮物。

北水處說明，今年農曆春節將至，長達7天連假，可不能錯過台北市區的賞花秘境之一「自來水園區」，近期博物館周邊的「河津櫻」將進入最佳觀賞期，與歐式古典主義的水博館相輝映，往小觀音山上走，還有吉野櫻與八重櫻接續綻放，只要搭乘大眾交通工具至公館站就能輕鬆抵達園區內賞花。春節期間，僅9日除夕當天休園，其他日期皆正常營業，凡購票入園即贈包括餐具收納袋、動物減壓筆或造型便利貼等精美小禮物。

北水處補充，配合公館大樓工程，園區及週邊將進行整體排水改善工程，為考量民眾安全，自來水園區於16日至4月15日休園因應，期間暫停營業售票，婚紗拍攝、好水探秘行程、里民晨間運動、場地租借亦暫停開放。

北水處指出，將於此期間同步改善園區整體設備、山區棧道平台、路面銑鋪、精進志工訓練等，未來不僅能提供民眾更好的參觀環境與服務品質，也將持續結合在地特色、推動週邊觀光發展，預計今年春季將在公館水岸廣場推出全新活動「源源不絕！2024嘻研Cypher大賞」，活動豐富精采可期。