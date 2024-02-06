塞車是最常見的都市交通問題，長久以來，許多縣市皆致力透過調整車道配置、規畫路口號誌、實施交通管制及推動定期票等交通工程與管理措施，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、減少私人運具使用，以降低塞車發生的機率；台北市政治、經濟與文化活動發達，城際通勤旅次與城內交通量龐大，隨著科技蓬勃發展及智慧城市推動，如何運用智慧運輸科技，在有限的道路容量下，合理調配給不同方向、目的及特性的交通需求使用，提供民眾更便捷、安全、舒適的通行環境，便是台北市重要的交通政策目標。

優化號誌系統交通更順暢

台北市主要壅塞路段集中於聯外幹道路廊匯集處、高架路段及平面匯集處、關鍵轉向路徑且交通容受度低等路段，臺北市交通管制工程處(以下簡稱交工處)目前已將路口號誌時制計畫全日劃分為10到12個不同時段，以因應車流的變化，但面對快速多變的都市車流特性，難以全面兼顧；因此台北市計畫發展智慧號誌系統，即時蒐集道路車流資訊，並強化現場號誌控制器與中心端連線，達成號誌時制自動調控，有效提升車流紓解效率目標。

交工處自108年起陸續於內湖、信義、南港、士林及北投等行政區導入智慧號誌，總計完成143處，建置數量屬全國第一；智慧號誌系統利用AI影像辨識及大數據分析技術，擬定高效之動態控制策略，平均降低旅行時間9％及夜間幹道紅燈空等率32％，系統建置成效良好。

112~114年智慧號誌建置範圍。（圖／臺北市交通管制工程處提供）

爰此，交工處全面盤點全市號誌化路口並召開專家學者座談會，挑選出易壅塞且交通容受度較低的路段，包含民族西路、民權東路、民生西路、重慶北路、建國北路、敦化南路、仁愛路、港墘路及羅斯福路等29條路段（約221處路口），規畫112～114年投入約新台幣3億元經費大規模全面建置智慧號誌系統，期以自動化、最佳化方式調控號誌，有效改善區域性交通狀況，使台北市實現宜居的智慧城市願景。

助緊急車輛安全快速抵達

此外，112～114年智慧號誌計畫路段亦結合緊急車輛優先號誌功能，透過消防局「高效能勤務派遣系統」每1秒傳送救災救護車輛之GPS定位座標及案件資訊，即時掌握車輛出勤狀況及行駛路徑等資訊，一旦緊急車輛進入偵測範圍，系統將立即演算開啟下游路口號誌綠燈，提早紓解前方停等車流，提升緊急車輛通行效率及安全。

112年已完成110處智慧號誌建置，包含民權東路、民權西路、港墘路、仁愛路及建國北路等路段，其餘路段預計113～114年陸續建置完成，並依據都市交通量變化持續調校相關參數及控制邏輯，期以智慧科技手段即時自動最佳化調整號誌，達到幹道車流續進，減少旅行時間及路口停等延滯秒數等，提升整體路廊車流運作績效，並達到2050淨零排放願景。