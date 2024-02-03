2025雙北世界壯年運動會將於17日報名起跑，賽事吉祥物也在報名前夕正式亮相，靈感取自本次雙主辦城市台北市與新北市，以「北」字為意象，誕生藍色、粉紅色交織的可愛活力吉祥物，自即日起至3月7日舉辦徵名活動，歡迎民眾踴躍至雙北世壯運臉書粉專發想創意，命名獲選者將可獲台北市長蔣萬安贈送一台256G的iPad 10大禮。

台北市體育局指出，為迎接2025雙北世壯運，今年各式精彩暖身活動陸續展開，率先登場就是眾所期待的賽事吉祥物正式公開對外亮相；世壯運吉祥物造型靈感源自「北」字，因國際少有雙城共同主辦賽會，此次雙北開創國際賽會制度先驅，故以「北」字作為意象，設計融入可愛、積極、熱情、友善、活力等要素，展現出不同以往賽事常見以動植物為主題的全新創意吉祥物。

體育局解釋，吉祥物本身以藍色、粉紅色為主色調，藍色代表信任、冷靜、團結，粉紅色則蘊涵熱情及活力。可愛的世壯運吉祥物將在本次賽事中融入各項競技運動，陪伴每位參賽者感受世壯運的核心精神，傳遞「運動無界、人生無限」理念，讓海內外所有民眾共同感受終身運動的熱血氛圍。

雙北世壯運吉祥物亮相後，自即起至3月7日展開「吉祥物徵名活動」，民眾只要在雙北世壯運官方臉書填寫問券表單，提供各式創意命名，且敘述命名原因、理念、靈感，後再完成臉書活動貼文步驟，即可符合徵名條件。

世壯運賽會品牌小組將會選出10個命名入圍，再由臺北市蔣萬安市長選出第一名並正式為吉祥物定名。命名者將獲得一台256G的iPad 10獎項；後依照專家學者排名順序，自第二名依序得到1名SOGO百貨5000元禮券、1名SOGO百貨3000元禮券、7名全聯1000元禮券。

體育局指出，此外春節出遊也別忘世壯運各式好康優惠活動，於8日至3月7日，凡在台北市與新北市各運動中心與現場的世壯運立牌拍照打卡，再上傳至賽會官方臉書，即可得到抽獎資格，獎項共7名，將抽出1名Apple watch、4名全聯400元禮券、1名世壯運環保餐具、1名世壯運帆布袋得主。