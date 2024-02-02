2024台北燈節「龍躍光城」將在台北西區登場，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今(2)日舉辦第一階段亮燈儀式；台北市觀傳局長王秋冬表示，17日第二階段主燈亮燈後，全部燈組將一路展到3月3日，盼旅客在欣賞之餘，也可以從中了解西門地區的發展歷史。
觀傳局指出，台北燈節會場周邊商圈林立，含西門町、中華路影音街、台北相機街、台北地下街、站前地下街、重南書街、沅陵商店街、榮町商圈等，邀請民眾賞燈之餘，也前往周邊各大商圈看電影、吃美食、逛街採買，與親友共享佳節時光，部分商圈更於燈節期間同步推出迎春活動，歡迎民眾賞燈之餘順道走訪。
王秋冬表示，睽違幾年後，今年回到西門商圈舉辦，北市府期待透過2024燈節帶動人潮，讓國內外旅客到台北西門可以感受過年氛圍，第一階段除了點亮中華路光廊外，北捷西門站周邊的四座燈組也會同時揭幕。
至於按往例台北市政府都會邀請大陸上海市官員來台參與活動，但外傳賴清德當選總統導致未來兩岸關係恐陷入緊張，上海方今年決定降級派員來參加；台北市長蔣萬安今早受訪時表示，尊重上海方的安排，對方提出申請，市府也都會報請中央陸委會審查，無論如何都是歡迎各界一起來參加台北燈節。
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