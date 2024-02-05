農曆春節將至，台北市長蔣萬安指示13局處，針對春節消費安全進行專案稽查。（劉彥宜攝）

農曆春節將至，台北市長蔣萬安指示13局處，針對春節消費安全進行專案稽查，其中查察8款福袋，發現全數有大小缺失，包含未記載瑕疵商品退換貨方式、購得機率，除要求業者改善，也會研擬請業者先在網路上提供應有資訊。此外，抽查17家一番賞店家，也有15間缺失，7間販售轉轉樂店家，查核後均發現缺失，同樣輔導業者改善。

商業處主祕陳秀華表示，今年首度針對4大超商及4家網購平台販售福袋進行抽查，依「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」，8款福袋皆有缺失，均缺少第三方見證人資訊，其餘則包含未記載瑕疵商品退換貨方式、購得機率及企業經營者等資訊。

法務局長連堂凱指出，商品不合格部分會要求業者改善，或在網路上提供應有資訊，明年擬提前查察，甚至在商品規畫階段，就先要求業者揭露足夠的資訊。至於商品有瑕疵，出賣人本就負有交換物、賠償責任，若衍生爭議也可以透過消保官進行調處。

至於許多民眾喜愛的一番賞、轉轉樂，法務局消保官陳盈全說，共計抽查18間店鋪，1間店鋪無法提供商業登記資料，商業處將輔導業者改善，販售一番賞的17間店家有15間缺失，4間改善完畢，主要缺失為套版未標明序號、籤紙黏死無法檢視背面序號和已開出籤紙與套組序號不同。

他說明，另7間店家販售轉轉樂，查核後均發現缺失，經輔導後已有2間改善完畢，主要缺失為未揭露各色球數量、未揭露總球數及未揭露已抽出獎球數量。消保官將持續輔導店家改善，若拒不改善則依「消保自治條例」裁罰。

此外，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁科長指出，針對飯店、餐廳執行「販售年菜暨春酒尾牙餐飲業者稽查專案」共計查核31家業者，以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約，共有6家不符規定，經限期改善均已複查合格。而訂席、外燴服務定型化契約則有4家不符規定，經限期改善均已複查合格。