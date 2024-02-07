警方經蒐證發現鍾男承租套房作為毒品咖啡包分裝場，販售牟利。（讀者提供／張毓翎台南傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

台南一名身揹22條通緝的鍾姓藥頭，藏匿在新營區租屋處，警方循線得知後，日前攻堅逮捕，並查扣市價約300萬元的毒品、分裝工具、現金贓款等證物，警方後續也查獲3名下游藥頭到案，全案依毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦和歸案；現年42歲的鍾姓通緝犯，3年前被判刑20年，這次落網得在牢裡過年。

現年42歲的鍾姓通緝犯（右二），3年前被判刑20年，這次落網得在牢裡過年。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警察局刑事警察大隊偵七隊掃蕩製毒場所，運用大數據分析，鎖定藏匿在新營、暱稱「阿豐」的鍾姓男子，他因槍砲、詐欺、傷害、公共危險、洗錢防制法等20案遭台南地檢署通緝，且刑期累計長達20年，為免牢獄之災已逃亡多年。警方經蒐證發現鍾男承租套房作為毒品咖啡包分裝場，販售牟利。

刑大偵七隊、毒緝中心與新營分局共組專案小組，3日鎖定鍾男躲在新營區一處承租套房，會同特勤人員荷槍實彈攻堅，警方一進屋，來不及逃跑的鍾男只能趴在地上，乖乖束手就擒；偵七隊另於5、6日與善化分局、偵二隊共同查獲與鍾嫌有上下交易關係的許姓（43歲）、黃姓（44歲）及李姓（47歲）3名藥頭到案。

警方這次共計查扣市價約300萬元的毒品、分裝工具、現金贓款等證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

警方這次共計查獲毒品海洛因111.75公克、安非他命462.05公克、卡西酮265.9公克、毒品咖啡包101包及原料粉末2611.8公克、分裝袋、模具、封口機、C型夾、壓模機等分裝工具及現金贓款等證物，成功瓦解鍾男為首等4人販毒集團，全案依法移請地檢署偵辦及歸案。

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