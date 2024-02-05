23歲劉姓男子一語成讖，在落網前發出一則「我們預感今天刑事會衝進來」，果真遭台中市刑大偵五隊逮捕。（警方提供／王煌忠台中傳真）

屏東縣劉姓男子，在交流道旁開設檳榔攤，卻暗中販賣毒品，為了加強行銷，不但製作「早安、五個K他命」長輩圖，還發文「我們預感今天刑事會衝進來」，台中市刑大網巡發現，立即飛象過河遠赴屏東逮人，讓劉男預言一語成讖，訊後移送屏東地檢署偵辦，檢方偵結後依毒品罪嫌起訴。

台中市警局刑警大隊偵五隊執行網路巡邏，發現有毒品前科的23歲劉姓男子，在通訊軟體貼文「早安、五個Ｋ他命」、「開幕了，來找我買檳榔光顧一下，南州交流道北上」，大辣辣在網路上散布販毒訊息。

警方立即成立專案小組，經持續蒐證及跟監發現，劉男以屏東縣南州交流道附近路旁檳榔攤做為掩護，掛羊頭賣狗肉，做為毒品交易處所，白天賣檳榔、晚上賣毒品，見時機成熟搜索票衝入搜索，當場查扣毒咖啡包107包及1萬4200元證物。

警方表示，劉男似乎擁有神算技能，在執行搜索前，他突然發出1則「我們預感今天刑事會衝進來」，結果一語成讖，當場人贓俱獲，警方訊後將全案移送屏東地檢署偵辦，檢察官偵結後，以《毒品危害防制條例》起訴，劉男將面臨7年以上重刑。

台中市刑大表示，毒品咖啡包為新興毒品，因包裝新穎、花樣又多，常在青少年間流通，目前正值寒假期間，將持續查緝以避免青少年沾染，維護國人安全的生活環境。