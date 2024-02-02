南州鄉公所將於3、4日舉辦蓮霧節，讓消費者在當天買到低於市價的高品質蓮霧，盼藉產地直銷替農友行銷南州蓮霧。（謝佳潾攝）

屏東縣南州鄉的蓮霧種植面積是全台最大，可惜因名氣不大導致部分果農需倚靠他鄉名號才好販售，加上去年小犬颱風來襲導致產量減少3、4成，蓮霧市價飆高平均1台斤要價130元，有農友擔心價格昂貴影響買氣，為此，南州鄉公所將於3、4日舉辦蓮霧節，讓消費者在當天買到低於市價的高品質蓮霧，盼藉產地直銷替農友行銷南州蓮霧。

南州鄉公所祕書張逸皓指出，南州鄉的蓮霧種植面積一直以來都是全台最大，即使近年因農業缺工導致種植面積減少至350公頃，但依舊是全台最大，可惜名氣沒有與之成正比，早些年很多果農為好賣蓮霧而倚靠他鄉名號，如把南州蓮霧裝在印有林邊蓮霧等字樣的箱子販售。

張逸皓說，近年來在南州區農會的努力下，南州品牌蓮霧慢慢打響名號，但就一般老農而言還是有些困難存在，南州鄉約有8成的蓮霧農還是會把貨交給盤商處理，這一來農友們不僅要看天吃飯，也要看人吃穿，因此公所一直思考如何幫助果農行銷農產品。

張逸皓續道，近來陸續有農友反映指出，去年小犬颱風來襲重創蓮霧園，導致今年蓮霧產量減少3、4成，蓮霧市價因物少價昂、目前平均1台斤要價130元，農友很擔心會影響買氣，怕消費者會因價格太貴而不想買，為此，公所決定舉辦蓮霧節，盼透過產地直銷的方式，增加消費者的購買意願，並替農友行銷南州蓮霧。

「保證一定低於市價！」張逸皓不諱言，蓮霧市價會高有一部分是來自盤商的因素，所以若排除盤商仲介，讓消費者直接向農民購買，不僅價格合理還能買到最新鮮的鮮果，公所與30名果農達成共識，消費者在蓮霧節當天買的蓮霧絕對物美價廉。