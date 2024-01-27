雲林縣虎尾鎮農會「農民直銷站」27日擴大營運，提供約500項生產履歷、有機栽培農產品，假日也有營業，藉此落實地產地銷，並提供農民交易平台與多元行銷管道。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮農會「農民直銷站」27日擴大營運，提供約500項生產履歷、有機栽培農產品，包括虎尾虎霸王花生、雲林在地洋桔梗等，假日也有營業，藉此落實地產地銷，並提供農民交易平台與多元行銷管道，創造農民、消費者、農會3贏，未來還會持續打造「花生主題館」及「花生觀光工廠」。

農民直銷站擴大營運開幕儀式，由雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉、虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘等人共同主持，賣場經重新整修占地約80坪，除販售在地農產品，也提供外縣市農民自產自銷生鮮蔬果，產品多樣品質有保障，吸引不少消費者前來嘗鮮。

謝淑亞說，農民直銷站訴求新鮮、安全、安心，以及尊重自然、友善環境的生產法則，可縮短食物里程、建構小農銷售平台，讓消費者以優惠價格買到優質食材，也能幫助小農建立自有品牌增加收入，大家一起來「吃在地、食當季」，落實低碳食物里程概念。

蔡武吉說，虎尾鎮農會配合縣政府「雲林良品」行銷，擴大農民直銷站服務，門面重新整修煥然一新，除本會最受歡迎的產銷履歷花生加工品外，結合在地與外縣市農產品，讓產品更多元化，直銷站會定時抽驗，確保產品安全無毒。另外也販售雲林優質桔梗花、蘭花等，方便消費者就近選購年節應景花卉。

虎尾鎮農會指出，農民直銷站成立至今5年，營業額每年穩定成長，有別於一般超市、賣場經營模式，為確保產品安全，農民須嚴格遵守安全用藥規定，才能將農產品上架，並秉持自治自理精神自行訂價，農會則負責管理營運與輔導監督，讓消費者可以看到生產者照片、產品簡介等生產資訊。