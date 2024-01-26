大陸國務院新聞辦26日上午就推進浦東新區綜合改革試點舉行記者會。上海市人民政府副市長華源表示，上海下一步將破解企業數據跨境流動面臨的體制機制障礙，在全國統一市場准入負面清單基礎上擴大開放；鼓勵外商投資企業依法參與大陸國內標準制定，推進高水準開放。

華源26日指出，上海將重點從以下三個方面全力以赴抓好推進和落實浦東新區綜合改革試點。一是提高政治站位，聚焦關鍵領域，著力破解深層次體制機制障礙。二是加強系統集成，聚焦全鏈條全周期，著力放大改革的綜合效應。三是堅持形成合力，聚焦協同性、有效性，著力強化示範引領作用。

華源稱，這一次發布的試點方案包含大量國家層面賦權浦東新區先行先試的改革舉措。比如，在要素的市場化方面，圍繞破解企業數據跨境流動面臨的體制機制障礙，正在選取一些重點領域，研究細化數據分類分級管理相關規範標準與操作的流程。

此外，在完善市場體系方面，上海將在全國統一市場准入負面清單基礎上，圍繞破除壁壘、開放場景、升級體系、優化環境等方面，抓緊研究浦東新區放寬市場准入特別措施。

華源還稱，在擴大高水準對外開放方面，上海自貿試驗區及臨港新片區已經開展一系列對接國際高標準經貿規則的制度創新。上海還將通過鼓勵外商投資企業依法參與國內標準制定，實施全球資產管理夥伴計畫，支持總部機構發展離岸經貿業務等系列舉措，協同推進深層次開放。

在金融發展方面，浦東已經集聚一批國際一流的金融機構、高能級總部、頭部專業服務機構，上海將進一步支持浦東繼續完善金融市場體系、產品體系、機構體系、基礎設施體系，更好服務實體經濟發展。

華源稱，為加快推動浦東綜改的試點落地，上海已建立市區密切聯動、高效協同的工作機制，已經形成市級的分工方案，逐條逐項明確責任單位。浦東新區承擔試點工作的主體責任，負責做好各項改革任務的細化舉措，具體承接工作。

下一步，上海還將在大陸國家發改委等相關國家部門的指導和支持下，全面推進試點方案的落地實施，力爭儘快形成一批標誌性改革成果和實踐案例。