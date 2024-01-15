民進黨前黨主席施明德15日病逝，上海向陽公益基金會理事長汪致重15日發文悼念，表示難忘當年赴台時曾到施明德家中拜訪暢談，還獲贈施明德的著作。他回到北京後把書送給幾位大陸朋友，讓他們更加瞭解台灣人的心聲。

汪致重是已故大陸海協會長汪道涵之子，曾多次訪問台灣，並和已故海基會董事長辜振甫的女兒辜懷群合組「上海向陽公益基金會」，注重關切兩岸有關社會管理的相關議題，並且針對社會普及醫療和重症疾病、癌症的早診、早治，以台灣醫療服務的理念，幫助大陸完善全民健康的系統。

汪致重在悼文中提到，「明德先生是一個有執著追求的人，我曾經到他家裡拜訪，從午後直到傍晚，攀談有半日的時間，他送我好幾本他寫的書和自傳，我也請他署名題詞同樣的書籍回來後分別送達在北京的幾位師長摯友，以讓他們更加瞭解台灣人的心聲。」

汪致重表示，當時他在台南走鄉串鎮，還專門去了曾經關押施明德的明德監獄，施明德非常驚訝他怎麼會找到這個地方，「施明德一直心心念念台灣的繁榮發展，對大陸仍然有著眾所周知的心結，但與我卻無話不談敞開心扉，討論如何能夠相互更好的溝通瞭解。」

汪致重回憶，「我們從四十年代開始，談到後來的兩岸隔離年代相互之間的各種稱謂，仔細探討緣由，一直談到對21世紀的兩岸關係期盼。他對當年的美麗島事件並不多談，但能讓我直接感覺到的則是紅衫軍的激情。」

汪致重當時向施明德建議，以基金會名義邀請他在身體條件允許時過來大陸看看，施明德也爽快答應，時間到了一定會過來大陸走走看看。臨別時與他相約下次擇機再次登門...，「今日突然訣別，心中感覺空蕩蕩，有太多的悵然和遺憾。回顧促膝談心的情景，能夠與如此有理想抱負又有絕大感情與熱情的人一起分享人生，實為人生一大幸事！」

汪致重推崇，「明德先生是一位非常值得紀念的長者，也是非常值得大家仔細體會學習的敢於挑戰命運的理想人！原有計畫今年去台灣再次拜見，卻突聞噩耗失去了這樣一位令人尊重的師長！」

汪致重說，重新翻開那幾本書籍，看到明德先生親筆題寫的詞語，痛惜，且痛心之餘，心中仍懷熱望，與明德先生共祈兩岸黎民福祉，實現強盛中華之宏願！樣

汪致重全文如下：

今早看臺灣新聞，施明德先生去世。明德先生是一個有執著追求的人，我曾經到他家裏拜訪，從午後直到傍晚，攀談有半日的時間，他送我好幾本他寫的書和自傳，我也請他署名題詞同樣的書籍回來後分別送達在北京的幾位師長摯友，以讓他們更加了解臺灣人的心聲。

我在臺南走鄉串鎮，還專門去了曾經關押他的明德監獄，他非常驚訝我怎麽會找到這個地方。他一直心心念念臺灣的繁榮發展，對大陸仍然有著眾所周知的心結，但與我卻無話不談敞開心扉，討論如何能夠相互更好的溝通了解。我們從四十年代開始，談到後來的兩岸隔離年代相互之間的各種稱謂，仔細探討緣由，一直談到對21世紀的兩岸關系期盼。他對當年的美麗島事件並不多談，但能讓我直接感覺到的則是紅衫軍的激情。

我向他建議，並以基金會名義邀請他在身體條件允許時過來大陸看看，他爽快答應時間到了一定會過來大陸走走看看。臨別時我與他相約下次擇機再次登門。。。今日突然訣別，心中感覺空蕩蕩，有太多的悵然和遺憾。回顧促膝談心的情景，能夠與如此有理想抱負又有絕大感情與熱情的人一起分享人生，實為人生一大幸事！

明德先生是一位非常值得紀念的長者，也是非常值得大家仔細體會學習的敢於挑戰命運的理想人！原有計劃今年去臺灣再次拜見，卻突聞噩耗失去了這樣一位令人尊重的師長！重新翻開那幾本書籍，看到明德先生親筆題寫的詞語，痛惜，且痛心！之余，心中仍懷熱望，與明德先生共祈兩岸黎民福祉，實現強盛中華之宏願！