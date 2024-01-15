民進黨前主席施明德今（15）日凌晨病逝，享壽83歲，與施熟識的台灣民意基金會董事長游盈隆除回憶了與兩人交流的往事，也稱施離世帶給他的悲痛「非筆墨能形容」。

游盈隆今在臉書發文表示，昨天一早就意識到施明德即將離世，因施辦同仁透露，與施親近的老部屬、友人，可在當天下午去加護病房見施，「那當然就是最後一面了。」。

游盈隆提到，自己本想當一個單純的學者，但施明德讓他踏上了政治路，若沒有施，他的人生不會充滿那麼多理想、熱情、希望與歡笑。游盈隆回憶，他在1995年提出社會大和解、政治大聯合、協商式民主等新方向，時任黨主席的施明德欣然同意並說服全黨，讓這些主張成為民進黨總統、國代與立委選舉的新主軸。

游盈隆直言，施明德離世帶給他的悲傷、憂心和不平情緒之強烈，非筆墨能形容，也感嘆施帶著那獨一無二的自信、從容與致命的微笑，瀟灑地走了，「永別了，我永遠敬愛與追隨的施明德主席。」