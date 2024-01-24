林詩閔，生於台灣、成長於台灣，是陶瓷界的第二代，其父林明德在台灣陶藝界享有盛譽。2000年，林明德來到上海，在淮海路開設店鋪，將台灣的作品空運至此販售，同時在上海創辦「大漢窯」品牌，並在2003年建立了生產基地。

林詩閔自小就跟在父親身旁玩泥巴，大學畢業後，他在台灣從事廣告設計和經營潮流服飾店的工作，並取得可觀的收益。不過，自2006年，大漢窯接到為國際頂級賽事製作高端瓷器禮品的大單起，便陸陸續續的接到多項賽事、展會的禮品及為名酒訂製酒瓶的訂單。大漢窯也在大陸業界聲名鵲起，林明德便向兒子發出了赴陸共事的邀請。

經過三日的再三考量後，林詩閔決定放下手中所有的事物，來到大陸與父親一起經營生意。當時訂單眾多且工藝要求繁複，以高端禮品瓷為例，定制器型後，須把圖案手繪至瓷上，反覆燒製八至九次，窯溫高達1340℃，從泥巴到成瓷，從設計到出廠，整個工序大概要花40天至60天，成品率卻只有70%左右，因此他決定要在技術上持續鑽研、創新。

走訪江西景德鎮、浙江龍泉、福建德化、河北唐山、山東淄博等大陸眾多知名的產瓷地後，林詩閔決心往點釉描金技法、典雅富貴風等本來就具備的優勢基礎上繼續創新。2021年，在考察過南京後，林詩閔被當地的歷史文化底蘊所吸引，透過台青引薦，他以江西景德鎮為生產基地，將大漢窯品牌展示區搬到南京。

現今陶瓷用途廣泛，包括生活用瓷、藝術用瓷、科技用瓷、文化藝術用瓷等。林詩閔觀察到年輕人更青睞在地化、有個性的陶瓷用品，便推出琺瑯彩馬克杯、卡通瓷器擺件等商品，大獲年輕客群喜愛。每逢周末，不少家長會帶著孩子來到大漢窯藝術館，穿上漢服、體驗書法、彈古琴、參與手拉坯製作瓷器的手作活動。