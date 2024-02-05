一名劉姓屏東毒販日以賣檳榔為掩護，晚上暗中販賣毒品。大方地在網路上招攬生意，還對眾多網友PO文「早安、五個Ｋ他命」。台中市刑大進行網路巡邏發現後暗中埋伏，竟又發現劉男PO文「我們預感今天刑事會衝進來」，警方如他所願進行攻堅，當場查獲百餘包讀咖啡包，移送法辦後遭到羈押。

臺中市刑大執行網路巡邏，發現23歲劉嫌張貼疑似毒品犯罪訊息，經持續蒐證及跟監發現，犯嫌以屏東縣某交流道附近路旁檳榔攤做為掩護，掛羊頭賣狗肉，做為毒品交易處所，白天賣檳榔、晚上賣毒品，遂與屏東縣政府警察局組成專案小組偵辦。

警方在現場搜出大量毒咖啡包。(戴志揚翻攝)

經警方追查，犯嫌於通訊軟體貼文【早安、五個Ｋ他命】；【開幕了，來找我買檳榔光顧一下，○○交流道北上】及【我們預感今天刑事會衝進來】等等，犯嫌大辣辣在網路上散布疑似毒品犯罪訊息，還預言警察來查緝，結果一語成讖，警察真的衝來抓人了，當場人贓俱獲，可見「歹路不能走」，法網恢恢，疏而不漏，毒品犯罪者為貪圖金錢利益，每日過著惶恐不安之生活，終將進入牢獄付出代價。

臺中市政府警察局呼籲，警方積極查緝毒品及辦理反毒宣導活動，其中毒品咖啡包為新興毒品，因包裝新穎、花樣又多，常在青少年間流通，目前正值寒假期間，將持續查緝以避免青少年沾染，維護國人安全的生活環境。