外傳民眾黨前立委蔡壁如可能會到台中市府擔任顧問，蔡壁如日前曖昧表示，「天公疼憨人」，等過完年後再對外公布下一步。民眾黨主席柯文哲也表示，蔡壁如希望留在台中發展，「我也覺得很好」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日就表示，「我認為蔡壁如不會退出民眾黨，民眾黨未來的情況就是：小黨不可怕」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中表示，「我認為蔡壁如不會退出民眾黨，民眾黨未來的情況就是小黨，不可怕」，吳子嘉更提到，「民眾黨除了吵架、吵聲量以外，我比較遺憾的是柯文哲，今天我有一個好朋友寫了一篇文章，把柯文哲誇的天上少有，我看到快昏倒，而且是資深政治家」

吳子嘉最後更說，「柯文哲是台大醫學院教授，這代表為人師表，當老師有一個重要的東西就是要有道德，大家對柯文哲胡說八道，沒人覺得他道德上有瑕疵，沒人談這個問題，台灣很奇怪，這是我今天看到最憤怒的事情」。