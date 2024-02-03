新一屆國會日前開議，藍營曾為爭取民眾黨支持正副院長，釋出善意願禮讓召委，但最終白營僅棄權並未支持。而民眾黨立委黃國昌就職後立刻出招，要求開議日期從藍綠已經協商好的23日，提前到6日，資深媒體人尚毅夫表示，黃國昌的目的就是要咆哮，就開全院委員會讓他咆哮完大家投票表決，看8席立委有多大；北市議員苗博雅也建議藍營，由立法院長韓國瑜裁示16日開議，把人情還了，就不用再給民眾黨2席召委。

民眾黨黨團總召黃國昌就職後馬上出招，反對傅崐萁與民進黨黨團總召談好2月23日開議的共識，並喊話藍綠2月6日開議、底線是2月16日。

對此，資深媒體人尚毅夫昨(2)日在政論節目《狠狠抖內幕》直言，從來都沒看過朝野協商開議日期協調不出來，藍綠就不要甩他，就23號開議，黃國昌有意見等開議也來不及講了；不然就請立法院長韓國瑜先開一場全院委員會表決開議日期，只要三分之一委員到場就能開，看8席立委有多大，藍綠只要雙北立委到場就壓死民眾黨，「他叫就讓他叫阿，叫完表決完大家就回家，他的目的就是咆哮，就開全院委員會讓他咆哮」。

同台的北市議員苗博雅也幫藍營出招，立法院長可以裁示開議日期，那韓國瑜院長就裁示2月16日開議，直接把人情還給民眾黨，兩席召委也不用給了，提前7天開議換回2席召委。

尚毅夫也補充，韓國瑜可以裁示2月16日開議，然後當天就宣布「停會到2月23日，散會」。

尚也指出，黃國昌可能不知道立法院的工作人員、國會助理忙成甚麼樣子，辦公室裝潢也都要處理，而且黃自己是不分區，不知道區域立委過年要跑多少行程、拜會多少人，這還是當選後第一個過年，有很多重要的人士要拜會。

而在正副院長選舉，國民黨選前向民眾黨釋出善意，黨團總召傅崐萁也表示，有可能禮讓民眾黨當召委。但最終投票結果，民眾黨8席立委在正副院長都表態，首輪投自己、二輪棄權，並未主動支持韓國瑜、江啟臣，近日還傳出，民眾黨到投票前夜仍在與民進黨接觸「綠白合」，持續引發討論。