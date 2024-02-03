立法院長韓國瑜甫上任，昨（2）日未進辦公室，就在網路上被鋪天蓋地狂轟。對此，同黨籍新科立委羅智強超傻眼，稱昨晚就傳出立法院秘書長人選確定的訊息，很明顯韓展開人事的拜訪跟徵詢，且立院網站就寫得很清楚，2/2無會議，「黑韓是看不懂中文嗎？」

羅智強稍早在臉書發文，稱側翼、綠媒黑韓的速度，實在不能不佩服，才第二天就開始狂打「韓國瑜沒上班」，是看不懂中文嗎？羅智強稱，立院網站就寫得很清楚，2024/2/2「本日無會議」，「沒有會議，不等於沒有上班，好嗎？」

羅智強還舉自身例子，自己2月2號，也沒進立法院辦公室，跑大安區活動、繼續謝票，看立法院資料、準備提新的法案，和選服主任開會，聽取選服工作進度報告，「一整天從早忙到晚，沒有一刻休息，國會議場，本來就是有開議才要開會，無開議則服務、研究法案、拜會各方，且立法院長不只是大家看到台面上的主持會議，也不只是要保持和國民黨內的立法委員的良好溝通，還要超越黨派和不同政黨的立法委員良性互動，立法院長也會受到全國各地民眾的各種建議，亦負擔國會外交要接待外賓，工作涵蓋面非常的廣」。

針對昨晚就傳出來立法院秘書長人選確定的訊息。羅智強直言，很明顯韓院長就是在進行人事的拜訪跟徵詢，致力於未來國會議事的順利運作跟人事的穩定，特定媒體卻用這種低俗的方向以及外行的不專業訊息吹風向，用立法院沒有開議，來修理韓國瑜「第一天就不見」，這些黑韓產業鏈要黑韓不意外，「但有點水平，好不好？」