國會新會期，國民黨「韓江配」分別以3票險勝民進黨「游昌配」，奪下正副院長寶座。有不少媒體今（2日）都在等待韓國瑜現身立法院，希望捕獲上班首日的畫面，但未見到韓現身。韓辦則是回應，今日以安排院外拜會行程為主，屬私人安排未便公開。

在藍綠皆未跑票狀況下，韓國瑜以54票戰勝游錫堃，國民黨更全體圍在質詢台高喊「給我一個院長韓國瑜」。在韓國瑜當選後，不少花籃也紛紛送進院長辦公室，今有媒體也守在立院希望一睹韓國瑜首日上班。

據了解，韓國瑜今天安排多個私人拜會行程，其中預計下午拜訪民眾黨立院黨團。由於大批媒體上午即在韓國瑜辦公室守未果，引發外界質疑韓國瑜第一天就不上班，對此韓國瑜辦公室2日強調，均屬誤解，今日以安排院外拜會行程為主，屬私人安排未便公開。

韓國瑜辦公室表示，針對院長上班首日不見人影乙事，均屬誤解。實為昨天下午甫接任職務，搬遷準備尚未就緒。目前院長辦公室尚在整理籌備，相關同仁陸續進駐與處理業務中。

韓辦說，因此昨天已公開表示，院長今日以安排院外拜會行程為主，屬私人安排未便公開。特予聲明。