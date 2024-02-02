民眾黨前立委蔡壁如此次出戰台中市一選區，和現任立委蔡其昌拚到難分上下，最後以45％得票率惜敗。蔡壁如今（1）日出席廣播節目《千秋萬事》，提到不會回歸民眾黨擔任中央委員，另有消息指出，將出任中市府顧問，蔡則以「天公疼憨人」回答。針對蔡壁如動向，中市府稍早也給出最新回應。

主持人王淺秋今日在節目廣告時間突然問到，「之後將會出任台中市政府顧問嗎？」蔡壁如當下受到驚嚇，並說出「不是不要說出來嗎？」，隨後以天公疼憨人回應。接著蔡又說到，「目前尚在考慮，若接了就會公布」。

蔡壁如強調，自己已經答應民眾留在台中，未來會持續深耕台中，因此不會留在台北黨中央擔任職務。另針對民眾黨地方組織預計2年後再戰縣市首長，若受到徵召會出戰台中市長的問題。蔡則回應，在地方深耕需要一段時間，當前不會考慮2年後的市長選舉。

對於蔡壁如是否會出任顧問，中市府則回應，「市府因應市政需求，皆有定期人事整體調整，以利市政推行，若有人事調整，皆會正式發佈公告，無需針對個別人事揣測。」