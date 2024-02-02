綠白兩黨今（2）日為喬立法院長一事大動肝火，互控對方主動來喬，民眾黨主席柯文哲早上更是喊出，要針對民進黨滿嘴謊言提告；民進黨發言人吳崢則回嗆，中間的關鍵聯絡人、醫界大老願出庭作證，歡迎法庭上說清楚。對此，專業政治顧問、柯文哲前幕僚吳靜怡（Grace Woo）表示，柯文哲要推派立委黃珊珊選院長，選前幹嘛還找藍綠參選人去面試？

民進黨發言人吳崢昨晚發臉書稱，1月31日晚間7點多，柯文哲主動打電話給「綠營一位醫界大老」，表達希望民進黨支持黃珊珊擔任院長，副院長可以無條件支持民進黨所推出的人選，結果「民眾黨團並不接受柯文哲主席的意見。而民進黨團也不願意陣前換將，改支持黃珊珊。」

隨著媒體轉載吳崢的說法，柯文哲回應，主張告民進黨發言人還有告陶姓記者，並稱綠營種造謠的手段，「我們受不了」，之所以致電醫界大老，是有人叫自己打電話；最後柯再次強調「這種滿嘴謊言的政黨，我實在受不了了，等著，下午就去告他」。

針對兩方發言，吳靜怡今早在臉書以「談戀愛最討厭那種偽單身」為題，稱柯文哲要民眾黨8票投誰其實都會是小藍、小綠的選擇，畢竟「團進團出」的意志就是黨跟誰協商比較好的結果，藍、綠院長參選人都回應考題也都去面試了，最後，自己推出院長人選黃珊珊，但全台灣的人都從未感覺黃珊珊有為了選院長而努力過，更可惡的是你有這個方案，幹嘛還要唬爛大家呢？玩聲量、搏版面嗎？

吳靜怡解釋，「偽單身」的人，就是喜歡享受不斷曖昧的氛圍，不願意跟任何人許下承諾又不願意跟現任分手。柯文哲私下如果真的有溝通民進黨投給黃珊珊，可說是一方面不敢藍白分手，另一方面又想跟民進黨牽手，那就是把政治操守玩得像情場一樣。