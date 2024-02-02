第11屆立法院昨選出新任正副院長韓國瑜、江啟臣。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘深夜有感而發表示，自1月15日黃國昌、柯文哲合演世紀大騙局，看就知必有詐，他當然看穿也說穿，守住民進黨底線，堅持原則，以免被騙。今早柯建銘再發文表示，如果投給黃珊珊，民進黨一次就會被殲滅。

柯建銘指出，假如我們白痴式的灌票給連陳昭姿委員都不投的黃珊珊委員，全黨就滅頂了，下課了，政治無他，守住原則，堅持立場，逆境乃從容，不可糊塗，糊塗不得。

柯建銘提到，第十一屆立院正式拉開朝野攻防序幕，英雄好漢、牛鬼蛇神各顯神通，爾虞我詐、精彩可期！大話、空話、詐術，絕不是勝利武器。

柯建銘大酸，昨天是國民黨最志得意滿、不可一世的一天，可理解，悶久了，但不應是馬戲團般的演出。事盛須謹慎，民進黨會更團結、承擔，負起執政的責任及人民的期待！

柯建銘也提到，很多人無法接受韓國瑜當院長，呼籲民進黨兩害相權取其輕，不如灌票給黃珊珊，換得下午的副院長，但這只是政治光譜從92共識置換到兩岸一家親，男女之別而已，都有相同的背後靈。

柯建銘說，最嚴重的是當第一輪我們投給黃珊珊，下午副院長又被騙落空，這是完美的設局，民進黨一次就會被殲滅。這不是滅頂，什麼是滅頂？這樣2028柯P不當總統也難了！

柯建銘表示，最擔心的是年輕人小草變紅衛兵，台灣會變成這樣嗎？讓年輕人能獨立思考，是非分明是他最大的期待，民進黨接近年輕人吧！