1日的新國會龍頭改選，韓國瑜成功和搭檔江啟臣拿下立法院正副院長寶座。據「台灣議題研究中心（TPOC）」觀察，韓國瑜的網路好感度在一月底、二月初一路往上衝，該報告直言，不想要、甚至幾乎是唯一強烈不想要讓韓國瑜當立法院長的，只剩民進黨。

從「台灣議題研究中心」2日提出的報告，透過QuickseeK快析輿情資料庫調查發現，1月26日時，韓國瑜網路好感度（P/N值）僅0.64，總聲量為9094則，負面聲量還高於正面聲量，然而到了2月1日立法院長選舉日當天，單日總聲量炸裂性成長，衝上6萬8千餘則，好感度更是到了1.03。

「台灣議題研究中心」報告指出，民進黨在2024總統暨立委選戰期間，認為韓國瑜是「催票密碼」，綠營重量級政治人物屢屢在站台時，公開批評韓國瑜的不分區候選人身分，想要催出政黨票，不料一語成讖，韓國瑜最終拿下立院龍頭。

該報導還揭露，從網路數據分析結果可以發現，當前最不想要、甚至幾乎是唯一強烈不想要讓韓國瑜當立法院長的，就只有民進黨，多數輿論對韓國瑜並沒有特別反感。「台灣議題研究中心」認為，民進黨與其不斷試圖情緒勒索社會大眾，不如好好面對韓國瑜當上立法院長真正原因，「就是民進黨在立委選舉努力不夠，才會面臨正副院長雙輸窘境。」