韓國瑜1日當選立法院長，被前立委郭正亮比喻為「二次開機、政治奇人」，更有網路調查機構指出，韓國瑜當選院長當天，聲量暴增，祝賀當選佔總聲量的40%，且正面聲量超越負面！

據《中天新聞網》引述TPOC台灣議題研究中心指出，從 1月26日至2月1日，隨著立院龍頭選舉將近，韓國瑜聲量也越來越高，到1日選舉當天，不僅聲量自前1天的2.8萬多則暴漲到6.8萬多則，正面聲量更超越負面聲量，高達40%的網友都為韓國瑜道賀，民進黨黑韓並未成為主流。