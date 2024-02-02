新國會龍頭爭霸戰在昨（1）日落幕，國民黨立委韓國瑜坐上院長寶座。黨主席朱立倫選後茶會曾表示，藍營會有3名不分區立委在高雄成立聯合服務處，而據媒體報導，資深韓幕僚認為，韓國瑜有意向繼續經營南部，立法院長或許不是韓最後一個公職。對此，前立委郭正亮指出，韓國瑜是二次重開機，一定會往上走不會回去選地方，高雄應該是韓國瑜、陳菁徽和柯志恩3名立委設立聯合服務處，韓、陳來幫柯志恩撐起2026市長選舉的盤。

新一屆立法委員1日就職，韓國瑜也當選立法院長，國民黨主席朱立倫上月28日在高雄感恩茶會表示，高雄會有三位不分區立委成立聯合服務處，配合市議員為市民服務，未來韓國瑜院長也會帶領五十四位黨團立委，大家團結一致作為高雄後盾。據《鏡週刊》今揭露，一名韓國瑜過去的資深幕僚表示，立法院長或許不會是韓最後一個公職，其對高雄的情感依舊存在，還有意向繼續經營南部。而國民黨不分區立委中，韓國瑜曾任高雄市長、柯志恩有意再戰高雄市長，還有不孕症權威、前高市黨部主委黃昭順的女兒陳菁徽，三人都與高雄的地方經營有所聯繫。

對此，前立委郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，韓國瑜這次是政治重開機，第一次開機是當選高雄市長，但太著急參選總統受到重創，二次重開機來擔任立法院長，一定是往上走，不會走回鍋選高雄市長。

郭正亮分析，3名藍委設立聯合服務處，一定是要幫柯志恩，因為柯志恩非常確定2026年會選高雄市長，陳其邁當時也卸任，態勢很明顯，陳菁徽和韓國瑜就是來幫柯志恩撐盤。

對於資深韓幕僚向媒體透露，韓國瑜有意經營南部等說法，郭正亮認為，韓國瑜一定會往上走，不會再回去地方了。郭還吐槽，只要是自稱前幕僚，但沒有露出本名的人，通常都沒有代表性，最有代表性的「韓幕僚」前高市府新聞局長王淺秋都沒講話，