仁德交流道下行東往西車道常與直行機車形成交叉，1年發生50多起車禍。(曹婷婷攝)

仁德交流道下往台南市區中山路、文德路口，近2年來平均每年發生50起車禍，肇因從交流道下行車輛與中山路直行機車車流嚴重交織，形成衝突點，立委林俊憲與市議員郭鴻儀、周嘉韋7日上午會勘，要求盡速改善；交通局表示，今天就能完成調整號誌、延長綠燈早開秒數，減少直行機車與下匝道車流的衝突。

林俊憲表示，該處路口2023年有51件車禍、2022年有55件車禍，平均每個月都有好幾起車禍，是台南市相當危險的路段，而仁德交流道進入市區的車輛也多，形同城市的大門，一定要盡快改善。

他也提到，仁德交流道過去下行也因無迴轉車道，時常從平面塞到高架，後來賴清德時任台南市長任內新闢大灣交流道，分流約一半車流量，現在中山路、文德路仍因匝道下車流與直行機車同時間綠燈，猶如「死亡交叉」，這也要盡快改善，繼續把仁德交流道周邊交通做得更好。

郭鴻儀表示，該處路口十分危險外，當地也沒有行人標線，行人沒有安全的地方可走，另外，他也提到，匝道旁的文德路旁沿線高速公路用地都未徵收，高速公路局應該趕快徵收，以利拓寬腹地。

交通局指出，針對目前仁德區中山路、文德路口易肇事現況，研議調整中山路東往西方向號誌時制，延長綠燈早開秒數5至8秒，減少與下匝道車流匯流造成衝突、事故，但也會視高速公路車流酌予調整。

此外，交通局也說，後續也重新評估中山路車道現行配置，研議將外側車道（東往西方向）調整為下交流道車輛匯入使用，減少與直行機車衝突點，並評估於仁德交流道增設行人穿越道線。長期則將請高公局檢視所轄道路用地範圍，評估用地取得，以利後續匝道交通改善事宜。