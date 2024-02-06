新北林口區10年人口從7萬增至13萬人，成長增加一倍，去年車輛也較前年多3788輛，因環境多霧潮濕，交通肇事風險增加，A30事故（車禍30日內死亡）去年發生18件，其中6件與大型車輛有關，里長建議全區設置LED燈路牌，交通局預計4月底前先針對文化一路與仁愛路、文化一路與四維路口設置，後續也將在其他重要路口設置。

新北市長侯友宜今主持道安會報表示，林口霧濃濕氣重，加上是人口移入新興地區，車道寬敞有4到8線道，砂石車又多，加上天氣視線不好，道安狀況與其他地區不同，除應增加交通執法強度，道路工程、標誌標線、號誌都要做得更好，尤其晚上霧大易反光，更要讓駕駛要看得清楚。

侯友宜說，拓寬市道105就是希望減少車輛進入林口地區的壓力，未來「新北國際AI＋智慧園區」、林口國際影視園區完工會，將匯集更多人到此就業，要求交通局、警察局與各局處攜手合作改善道安問題，不能因人口增多，肇事就加一倍，因為每條生命都值得珍惜，要想辦法壓制。此外，淡水與林口一樣都是新興社區，路面寬敞成為飆車族最愛，未來淡北道路開通後，交通問題也須隨時觀察檢討，避免民怨增加。

林口區公所主秘王裕容表示，林口區有13萬人，上龜山有華亞科技園區等工業園區有8萬多人，每天上班時段有20多萬人，會有交通瓶頸，將積極配合議員、交通局、警察局等相關單位辦理交通會勘，並改善路面破損及人行道翻修及新設路燈改善照明不足路段，提升行車安全。

另紅樹林捷運站前今年1月5日進行路基路面改善工程卻逾時撤收，造成淡水往台北方向交通雍塞，車輛動彈不足，引發民怨，交通部公路局北區養護工程分局表示，廠商指料廠機具故障以致供料中斷無法如期鋪設，已依公路法裁罰8萬元，並教育廠商應即時通報否則每次裁罰契約金額百分之一。

侯友宜認為，施工路段為淡水主幹道，廠商遇狀況未即時通報實在很離譜，交通部公路局北區養護工程分局有責任基督下游廠商。