一名台南潘姓移工，昨(10日)下午騎重機行經永康區自強路時，因違規遭到巡邏員警發現，鳴警笛要求受檢，未料潘男竟棄車逃逸，2名員警從後方追趕50餘公尺後，當場將潘男壓制，發現他身上傳出濃濃酒味，經酒測後發現超過標準值，依公共危險罪嫌移送台南地檢偵辦。

警方調查，38歲的潘姓移工昨日下午騎乘重機車在永康區自強路上交通違規，遇上永康分局龍潭派出所警員簡辰羽及蘇俊維巡邏經過，員警上前準備攔查，潘男見巡邏員警接近，竟往自強路巷弄內逃竄規避攔檢，員警遂駕駛巡邏車尾隨至龍潭街附近，潘男棄車徒步逃逸。

台南移工酒駕遇警棄車逃逸 ，勇警追50公尺當場壓制。(戴志揚翻攝)

兩名員警見狀下車追逐近50公尺，始攔下潘男，員警隨即在身上聞到濃厚酒味，經酒精濃度呼氣檢測超過標準值，全案調查後，依公共危險罪嫌移送台南地檢偵辦。

據員警表示，按經驗外籍移工會拒檢或棄車逃逸者，大多是失聯或逾期居留，但盤查發現潘男居留身分正常，還在112年9月考取機車駕照，但才持照4個月就要因酒駕遭吊扣，實在是得不償失。

永康分局分局長長邱顯良呼籲，根據統計酒後駕車是交通事故常見的肇事主因，請民眾一定要「酒駕零容忍、酒後不開車」；永康警也將針對是類違規加強取締，以維護廣大市民行車安全。