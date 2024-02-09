春節連假強檔活動「2024台灣燈會在台南」推出好康優惠，燈會主要贊助商統一集團日前宣布將於燈會會場提供超值優惠券，每日於安平燈區美食市集限量發送。優惠券種類包括21世紀餐點優惠券、星巴克飲料優惠券，以及頂鮮食品燈會限定包裝蝦餅，台南市府邀請遊客齊聚台南逛燈會。

今年適逢台南400，也是台南市睽違16年再度承辦台灣燈會。為迎接百年盛事，台南市首度將燈會提前於年前開幕，讓民眾能在春節連假期間走訪台南、賞燈會。本次燈會的主要贊助商統一集團聯合旗下企業推出台灣燈會限定優惠券，每日於安平燈區美食市集限量發送，品項包括21世紀半雞烤餅分享餐優惠券、星巴克特大杯買一送一優惠券，還有主要贊助夥伴頂鮮食品企業也為了燈會製作限量燈會限定版包裝卡卡潮蝦餅，多家知名品牌商共同歡迎全台遊客齊聚台南逛燈會。

台南市長黃偉哲表示，感謝各界一起支持2024台灣燈會在台南活動，安平燈區盛大開展，不只周邊有許多歷史古蹟，還有自然生態美景，還可以夜遊安平賞燈會，燈會期間每週六日有夜間空中展演，包括無人機、煙火及燈光秀，黃偉哲歡迎國人一起玩台南。

台南觀旅局長林國華表示，安平燈區3項好康活動自2月4日起於每日營運時間內至服務站或美食市集領取：

1.「21世紀半雞烤餅分享餐優惠券」，於5處服務站領取；

2.「星巴克特大杯買一送一優惠券」，每人限領1張，每日限量100張，於5處服務站領取，至2月23日截止；

3.「卡卡潮蝦餅(2024台灣燈會限定版)」，於2月4日起至2月8日止(共計5日)期間，限定於i5服務站(安平遊憩碼頭)與安億停車場美食市集贈送，每人限領1包，每日限量1,500包。

以上3項好康活動，數量有限，送完為止！