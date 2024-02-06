雲林縣「北港燈會」近年來榮獲10大國內外獎項，今年以「龍耀雲騰」為主題，主燈位於北港鎮顏思齊紀念碑圓環，主視覺運用金色龍紋線條，象徵光龍不斷向上攀升，傳達北港燈會「乘載過往榮光，再見精彩未來」意涵，6日啟燈，宣告為期20天的文化藝術盛宴開跑。

雲林縣長張麗善表示，「2024北港燈會-龍耀雲騰」6日啟燈至本月25日，每天晚上5點30分至10點點亮整個北港古鎮，共規畫4大主題7大燈區，各自精彩可期。北港朝天宮於1965年舉辦北港燈會，被譽為「燈會原鄉」，不僅奠定台灣燈會的基礎，近年屢獲國際大獎肯定，儼然已成為國際性指標活動。

張麗善說，此次燈會結合今年雲林「國際友誼年」，特別邀請來自菲律賓、日本、聖克里斯多福、尼維斯聯邦等駐台單位，以國際視野感受北港傳統工藝與創新科技的融合、「愈在地愈國際」精神，以及雲林深厚文化底蘊，透過與國際連結，讓雲林觀光魅力躍上國際舞台，加速推動雲林國際觀光接軌政策。

縣文化觀光處處長陳璧君說明，龍年北港燈會共有8個古蹟歷建，包括國定古蹟北港朝天宮；縣定古蹟北港義民廟、集雅軒、水道頭文化園區10角水塔；歷史建築大復戲院、北港登記所、巷弄甕牆、水道頭園區日式宿舍群。縣府整合文化資源帶動觀光活動，融入在地歷史脈絡，正是北港燈會獨占鰲頭與其他縣市不同所在。

陳璧君指出，北港燈會結合10餘位藝師與藝術家跨域合作，完美呈現燈會原鄉迷人魅力，其中顏思齊紀念碑6公尺高巨龍主燈定時展演，以及大復戲院的北港藝閣「藝閣扮仙趣」體驗，更是不可錯過的精采遊程。